"Deux ans c'est long" : les Français qui vivent aux Etats-Unis soulagés de la réouverture des frontières

"C'est une excellente nouvelle" se réjouit Patrick : vingt mois après leur fermeture, les frontières des Etats-Unis s'ouvrent à nouveau, lundi 8 novembre, aux voyageurs étrangers. Un moment très attendu pour les Français qui vivent sur le sol américain et qui, pour certains, n'ont pas vu leur proches depuis mars 2020.

Pour entrer dans le pays, il faudra être vacciné et présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures. Air France se prépare d'ailleurs déjà à une explosion des réservations ces prochains mois. Cet été, la compagnie proposait 50% de vols par rapport à 2019, avant la crise du Covid-19. D'ici mars 2022, 90% des vols seront assurés.

"Deux ans c'est long", résume Patrick qui vit aux Etats-Unis depuis 2016 avec sa femme et ses deux enfants de 6 et 11 ans. Il attend cette réouverture des frontières depuis longtemps. "Mes beaux-parents venaient passer normalement trois semaines tous les ans en novembre et depuis deux ans, ce n'est plus possible", explique-t-il. Dès qu'ils ont su qu'ils pourraient revenir, les beaux-parents de Patrick ont directement pris leurs billets d'avions. Ils seront sur le sol américain dès mardi 9 novembre. Le Français se fait aussi une joie de revoir ses amis, "plus jeunes, qui travaillent, et qui sont dépendants des vacances scolaires." "Ils vont pouvoir venir directement nous voir aux vacances de Noël, en février ou à Pâques", raconte Patrick.

"On ne peut plus rien partager de réel"

Aurore est une autre Française expatriée avec son mari depuis 2017 aux Etats-Unis. Elle n'a pas vu sa famille depuis janvier 2019, presque trois ans. Bien sûr, la crise sanitaire n'a rien arrangé. Il y avait les appels, ou les visio pour se parler, mais ça ne suffisait pas, selon elle. "On a de la chance d'avoir de bonnes relations avec nos familles, c'est quand même important de se voir de temps en temps, de partager des vrais moments et de se créer des souvenirs ensemble. Et ce n'est pas possible de le faire via un téléphone."

"On a beau s'aimer de tout notre cœur, il y a quand même une distance qui se créée." Aurore, une Française qui habite aux Etats-Unis à franceinfo

Cet éloignement a des conséquences sur sa vie de famille et les communications à distance sont loin d'être suffisantes. "Le fait de se voir en visio avec six heures de décalage horaire, voir parfois la famille au grand complet mais avoir du mal à discuter avec tout le monde. Forcément, avec un groupe de vingt personnes derrière un écran de téléphone qui parfois dysfonctionne, on a du mal à s'entendre", explique Aurore. "On ne partage plus les mêmes moments avec eux. On ne peut plus rien partager de réel", conclut-elle. Les billets d'avion sont aussi réservés, Aurore va enfin revoir sa famille, en vrai, au mois de décembre.