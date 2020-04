1er mai : la filière du muguet face à un défi

À Allonnes (Sarthe), sous des serres, des milliers de brin de muguet : trois générations que la famille Bigot cultivent cette fleur. En pleine épidémie de coronavirus, cette famille fait face à une perte sèche de ses bénéfices qu’elle tente d’amortir en trouvant de nouveaux débouchés. "Les brins de Muguet sont préparés par toute notre équipe de fleuristes et vont être livrés via Internet à domicile, chez les particuliers", explique Nicolas Bigot, horticulteur, Fleurs de Nicolas.

300 000 à 400 000 euros de pertes

"Là on voit qu’il reste beaucoup de muguet dans le champ. 50% de la production fanera sur pied. On a à peu près un millions et de demi de grains qui sont restés dans le champ, soit entre 300 000 et 400 000 euros de pertes", ajoute l’horticulteur



