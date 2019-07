Moustique tigre : Quels sont les risques de contamination ?

Le moustique tigre transmet plusieurs maladies tropicales. "La dengue, que l'on appelle la grippe tropicale, le chikungunya qui est surnommé la maladie de l'homme courbé, à cause des douleurs articulaires très fortes qu'il provoque, et le Zika qui fait peur surtout aux femmes enceintes, puisqu'il peut entrainer des malformations sévères chez le foetus, et donc un retard mental", explique sur le plateau de France 2 la journaliste Frédérique Prabonnaud.

Peu de risques de maladies tropicales en métropole

Les symptômes sont les mêmes pour ces trois maladies tropicales, fièvre, maux de tête, fatigue ou encore douleurs musculaires et articulaires. Si l'on est piqué par un moustique tigre, en métropole, il y a peu de risques d'être contaminés, puisque ces maladies ne sont pas épidémiques. "Vous pouvez toujours désinfecter la piqure pour éviter la surinfection, même si rien ne prouve que c'est efficace contre les virus eux-mêmes. Le danger, c'est surtout dans les zones infectées, en outre-mer notamment. Là, il faut d'abord se protéger des piqures", précise Frédérique Prabonnaud.

