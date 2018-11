Catherine Laborde raconte son combat contre la maladie

Catherine Laborde, qui a présenté la météo sur TF1 jusqu'en 2017, a longtemps préféré garder son mal secret. Atteinte de la maladie de Parkinson qui provoque tremblements et rigidité et d'une démence à corps de Lewy à l'origine de troubles cognitifs et du comportement, l'ex-présentatrice météo évoque désormais ouvertement son combat quotidien contre la maladie et livre un témoignage touchant et lucide dans "Trembler" (éditions Plon).

Comment la maladie s'est-elle manifestée ? Pourquoi a-t-elle gardé son mal secret pendant quatre ans ? Comment lutte-t-elle au quotidien contre la maladie ? Catherine Laborde était l'invitée du Magazine de la santé ce jeudi 8 novembre 2018. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

