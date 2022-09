21 septembre : journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer

Cette journée rassemble les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, leurs aidants, les soignants, les chercheurs et le grand public, qui touche plus d’un million de personnes en France.

Dans le monde entier, le 21 septembre, la journée mondiale d’Alzheimer mobilise les scientifiques qui profitent de ce temps fort pour présenter les avancées dans la compréhension, la prévention et la prise en charge de la maladie.

Cette journée mondiale sur Alzheimer est l’occasion de rompre l’isolement pour certains, de s’informer et de soutenir la recherche pour d’autres. Les diverses rencontres et événements organisés dans le cadre de cette journée internationale visent à améliorer la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et à soutenir et former les aidants.

Une approche à plusieurs niveaux

L'approche de la maladie d'Alzheimer se fait à plusieurs niveaux: ceux des malades, des aidants, des soignants. Comme à l'hôpital de jour de réadaptation "Mémoire et fragilités" à la Fondation Hospitalière Sainte-Marie à Paris dans le 14e arrondissement, lieu de soins, d’évaluation, de prévention et de gestion de crise, c’est aussi un lieu de formation et d’éducation, de recherche dans le cadre des thérapies non médicamenteuses.

Les personnes y bénéficient d’interventions non pharmacologiques, dans le cadre d’un projet de soins coordonné, réévalué et suivi, des interventions adaptées à leurs besoins et à leurs goûts.

Autre dispositif pour les "fugueurs", "thérapie du voyage" dans un faux train pour apaiser les angoisses des malades d'Alzheimer.

Les services des plateformes de répit pour les aidants.