115 cas de rougeole en Nouvelle-Aquitaine depuis novembre

Une épidémie de rougeole a déjà provoqué 32 hospitalisations en Nouvelle-Aquitaine, avec au total 115 cas recensés depuis le 1er novembre. L'Agence régionale de Santé (ARS) signale un nouveau foyer épidémique à Poitiers.

Cette année, l'épidémie de rougeole frappe particulièrement la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi les 32 personnes hospitalisées depuis le 1er novembre, l'une d'entre elle a été pris en charge par le service de réanimation selon un communiqué de l'Agence régionale de santé daté du 24 janvier. Selon l'ARS, il est urgent de se faire vacciner si nécessaire, ou de consulter en cas de doute.

Le 11 janvier, l'ARS avait recensé 77 cas circonscrits dans l'agglomération bordelaise, dont "16 sur différents sites du campus universitaire" girondin. Mais un nouveau foyer a depuis lors été signalé par le CHU de Poitiers où "9 personnes ont été prises en charge pour suspicion de rougeole", avec "5 cas déjà confirmés à ce jour". "D’autres départements de la région pourraient potentiellement être concernés", met en garde l'agence.

Entre 2008 et 2016, 10 personnes sont décédées de la rougeole

L'ARS rappelle que la rougeole est une maladie "à prendre au sérieux" avec de possibles complications neurologiques graves, voire des décès. Touchant particulièrement les jeunes adultes et les enfants, c’est une infection virale hautement contagieuse, sachant qu'une personne contaminée "peut infecter entre 15 et 20 personnes".

La couverture vaccinale en Nouvelle-Aquitaine est "insuffisante" et "varie de 70,8% à 81% quand l’OMS recommande une couverture de 95%", précise l'ARS. Entre 2008 et 2016, plus de 24.000 cas de rougeole ont été déclarés en France (dont près de 15.000 cas pour la seule année 2011). Près de 1.500 cas ont présenté une pneumopathie grave, 34 une complication neurologique et 10 sont décédés.

Un vaccin trivalent contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) est recommandé dès la petite enfance à 12 et 18 mois (deux doses). Il peut être rattrapé à tout âge si le doute existe ou si les deux doses n’ont pas été administrées.

avec AFP