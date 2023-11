Lutte contre le tabagisme : "La politique fiscale, c’est ce qui est le plus efficace", assure la directrice du comité national contre le tabagisme - (Franceinfo)

Emmanuelle Beguinot, directrice du comité national contre le tabagisme, était l’invitée du 12/13 info, mardi 28 novembre. Elle est revenue sur les annonces d’un nouveau plan de lutte contre le tabagisme en France.

Le gouvernement a présenté un nouveau plan contre le tabagisme. Celui-ci prévoit notamment une augmentation progressive du prix du paquet de cigarettes pour atteindre les 13 euros en 2026. Pour Emmanuelle Beguinot, directrice du comité national contre le tabagisme, "la politique fiscale (…), c’est ce qui est le plus efficace". "C’est indispensable d’avoir une politique de hausse en particulier pour dissuader les jeunes de commencer à fumer et aussi pour inciter les gens, qui n’ont pas beaucoup de revenus, à arrêter", détaille Emmanuelle Beguinot, qui rappelle qu’on arrête "pour sa santé" et pour son porte-monnaie.

"C’est insuffisant"

Les hausses annoncées sont de l’ordre de 20 centimes par an. Pour le comité national contre le tabagisme, "c’est insuffisant". "On n’arrive pas à un niveau de hausse qui serait nécessaire pour parvenir aux objectifs qui ont été fixés. À ce niveau-là, il y a une déception de notre part", regrette la directrice du comité. Interrogée sur le montant d’une hausse "satisfaisante", elle répond : "Il y avait une trajectoire fiscale qui avait été établie, et qui, hors inflation, prévoyait que le prix du paquet de cigarettes soit à 16 euros. Le Royaume-Uni va arriver à 18 euros."