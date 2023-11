Lutte contre le tabagisme : des espaces non-fumeurs dans toute la France

Le gouvernement a présenté un plan pour lutter contre le tabagisme. Celui-ci comprend la création d’espaces non-fumeurs sur l’ensemble du territoire national. Les parcs, plages ou encore forêts seront concernés par cette mesure.

Devant une école de Reims (Marne), il est interdit de fumer dans un rayon de 50 mètres. Cette mesure est bien acceptée par les parents. "C’est tout à fait normal. On ne fume pas devant des écoles. C’est une bonne chose", estime un père de famille. Le sans-tabac devant les écoles, même les fumeurs y sont favorables. "Étant fumeuse, pour les enfants, c’est mieux", affirme une maman.

Des espaces non-fumeurs élargis

Lutter contre le tabagisme passif et le mauvais exemple, c’est le but de ces espaces non-fumeurs. Reims, ville pilote, les expérimente devant quatre écoles. Ici, il n’y a pas d’amende, mais de la pédagogie. "On sait que la première cigarette, c’est 11 ans et 3 mois. L’idée, c’est de sensibiliser le plus en amont possible les jeunes pour éviter de prendre la première cigarette", explique Véronique Marchet, première adjointe à la ville de Reims.



Établissements scolaires, mais aussi parcs, plages et forêts, les espaces sans-tabac en plein air vont être généralisés à l’ensemble du territoire, sauf pour les communes qui demanderont une dérogation. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), les parcs seront non-fumeurs dès 2024. Les espaces sans-tabac sont aussi bénéfiques pour l’environnement.