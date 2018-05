Soins dentaires : bientôt le remboursement intégral ?

Des soins dentaires totalement pris en charge, c'était l'un des engagements d'Emmanuel Macron. Mais qu'en est-il vraiment ? Ce qui coûte le plus cher actuellement, ce sont les prothèses dentaires : aujourd'hui, le coût d'une couronne est d'environ 650 €, la Sécurité sociale rembourse 75 €, la mutuelle 250 € en moyenne, restent 325 € à payer pour le patient. À l'horizon 2020, les couronnes pourraient être remboursées à 100%. Mais attention, cela ne concernerait qu'un certain type de prothèse, de moins bonne qualité selon les dentistes.

Une carie coûtera environ 60 euros contre 41 euros actuellement

"On va nous proposer dans le reste à charge zéro un retour en arrière d'à peu près 30 ans sur le choix des matériaux : couronne métallique en postérieur, et appareil en résine, qui sont plus épais, puis lourds, plus inconfortables, qui tiennent moins bien que ce qui se fait aujourd’hui", explique Matthieu Delbos, de la fédération des Syndicats Dentaires Libéraux. Ces couronnes seront moins chères, et pour qu'elles soient gratuites pour le patient, tout le monde devra faire un effort : la Sécurité sociale, les mutuelles, et les dentistes. Un manque à gagner pour eux qui sera compensé par une revalorisation des tarifs pour les autres soins. "Une carie, actuellement à 41 euros tout compris (l'anesthésie, le temps passé, les explications), et là ça va monter progressivement, je crois, jusqu'à 60 €", selon Stéphane Perez, de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD). Ce soir, la Sécurité sociale dément une baisse de qualité de ses nouvelles prothèses dentaires. Les négociations entre les dentistes et l'Assurance maladie se poursuivent.

Le JT

Les autres sujets du JT