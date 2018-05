Soins dentaires : seront-ils bientôt intégralement remboursés ?

Le possible accord entre l'Assurance maladie et les syndicats de dentistes sur un reste à charge zéro à de quoi séduire les patients. Concrètement, certaines prothèses devraient être totalement remboursées d'ici à 2020. "Les patients qui veulent avoir des couronnes esthétiques devant, ils pourront les avoir. Mais derrière, elles ne seront pas en reste à charge zéro", explique le docteur Thierry Soulié, président de la Confédération nationale des syndicats dentaires.

Un accord aux dépens de la prévention ?

En contrepartie de cette mesure, les tarifs de certains actes, comme le détartrage ou la dévitalisation, devront être revalorisés. "La difficulté, c'est que la prothèse est le soin de dernier recours. On aurait préféré changer réellement la donne et éviter à nos patients d'avoir recours à ces prothèses, en investissant massivement sur le soin et la prévention se manière à pouvoir éviter ces traitements", réagit le docteur Matthieu Delbos, vice-président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux. Les syndicats consultent leurs bases. Deux sur trois pourraient signer l'accord d'ici la fin de la semaine.

Le JT

Les autres sujets du JT