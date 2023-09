Les consultations médicales gratuites de prévention débuteront en octobre dans les Hauts-de-France

Il y aura finalement pas de consultations médicales gratuites pour tous les Français âgés de 45 à 50 ans à partir du 1er octobre, comme l'avait promis le gouvernement. Pour le moment, une exérimentation est lancée dans les Hauts-de-France.

Temps de lecture : 1 min

Les consultations médicales gratuites de prévention, qui avaient été promises par le gouvernement pour tous les Français âgés de 45 à 50 ans à partir du 1er octobre, débuteront finalement par une expérimentation limitée à une seule région, les Hauts-de-France, a appris franceinfo mardi auprès du ministère de la Santé. Cette expérimentation débutera "en octobre".

Des consultations prévues à trois âges clés

"Cela permettra d’ajuster le dispositif pour une généralisation qui aura lieu désormais à partir du 1er janvier", précise le ministère. Ces consultations de prévention, gratuites, avaient été annoncées en septembre 2022 par le précédent ministre de la Santé, François Braun. Elles doivent être progressivement mises en place à trois âges-clé de la vie : entre 18 et 25 ans, entre 45 et 50 ans et entre 60 et 65 ans. Les 45-50 ans devaient être les premiers à en bénéficier.

François Braun voulait faire de la prévention un pilier de la politique de santé. Le dispositif doit faire le point sur sa santé physique et mentale et mettre en place les soins appropriés le cas échéant. À 25 ans, les consultations doivent se cibler sur les vaccins, l'activité physique, d’éventuelles addictions ou les difficultés liées au début de la vie professionnelle.

Dès 45 ans, un bilan sur l’activité physique et d’éventuels troubles de la santé mentale sera effectué ainsi que des dépistages de maladies cardiovasculaires, de cancers du sein, du colon ou de la prostate. Enfin à 65 ans, les consultations auront pour objet la prévention de la perte d’autonomie, le dépistage des cancers et de toutes les maladies qui peuvent être prévenues. Une dimension psychologique liée au départ à la retraite est aussi prévue.