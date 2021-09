Les consultations de psychologues seront remboursées sur prescription médicale à partir de 2022, annonce Emmanuel Macron

A partir de 2022, les consultations chez les psychologues libéraux seront remboursées "pour toute la population" sur prescription médicale, a annoncé Emmanuel Macron, mardi 28 septembre en clôture des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Cette mesure sera valable à partir de 3 ans, "dans le cadre d'un forfait de consultations qui pourra être renouvelé si la prescription médicale le propose", a-t-il précisé depuis le ministère de la Santé. Le montant de la première consultation sera fixé à 40 euros, puis à 30 euros pour les autres.

Cette mesure était réclamée par les professionnels du secteur, après plusieurs expérimentations locales et la création d'un "chèque psy" pour les enfants en avril. Après un rapport favorable de la Cour des comptes et de premiers résultats contrastés, ministère et syndicats avaient entamé des négociations il y a un an, le point de crispation demeurant encore et toujours la rémunération.

"Il y a beaucoup de psychologues qui vivent très bien de leur profession, a commenté Emmanuel Macron, et qui facturent des consultations bien supérieures, en termes de tarifs, à celles que je viens d'évoquer. Ils pourront continuer à exercer leur profession de la même manière" Cette mesure de forfait de consultations est davantage destinée aux psychologues "qui n'arrivent pas à vivre de leur métier" et à ceux "qui ne peuvent accéder à des consultations auprès de psychologues si les tarifs qui ne sont pas encadrés".

Emmanuel Macron a également fixé l'objectif d'une maison des adolescents par département et d'une augmentation sur trois ans des efforts sur les politiques de prévention et de développement des accueils familiaux thérapeutiques.