Grippe : le nombre de cas "en forte augmentation" dans toutes les régions de France métropolitaine

D'après l'agence Santé publique France, les consultations pour cette raison ont grimpé de 62% par rapport à la semaine précédente.

Gare à la grippe. L'épidémie touche désormais toutes les régions de France métropolitaine, annonce Santé publique France dans son dernier bulletin publié mercredi 5 février. La Normandie, dernière région qui était épargnée par l'épidémie, est désormais également concernée.

L'agence sanitaire constate que "l'activité grippale est en forte augmentation", les consultations pour cette raison ont grimpé de 62% par rapport à la semaine précédente. La semaine dernière, le taux de consultations pour syndrome grippal était de 301 pour 100 000 habitants (contre 190 la semaine précédente).

26 morts depuis le mois de novembre

"La proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS Médecins est également en forte augmentation", note Santé publique France : cela représente 15,3% des consultations (+36% par rapport à la semaine précédente). Même tendance en milieu hospitalier, avec 8 821 passages aux urgences contre 5 514 la semaine précédente (+56%).

Alors que l'attention se focalise sur le nouveau coronavirus venu de Chine, 26 personnes sont mortes en France de la grippe saisonnière depuis le mois de novembre, indique l'agence sanitaire dans ses chiffres hebdomadaires. Il s'agit de trois enfants de moins de 15 ans, 12 personnes âgées de 15 à 64 ans et 11 autres âgées de 65 ans et plus, précise-t-elle.