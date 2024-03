Le gouvernement lance une mission de contrôle dans les grands groupes de micro-crèches

"Je ne souhaite pas un scandale à la Orpéa", a prévenu la ministre déléguée à l'Enfance, Sarah El Haïry, lundi 25 mars, sur BFMTV. Pour ce faire, une mission de contrôle des grands groupes de micro-crèches va être déployée pour lutter contre les risques de maltraitance sur les bébés. Cette annonce découle du rapport sur les modèles de financement et la qualité d'accueil dans ces établissements mené par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'Inspection générale des finances, qu'elle a pu consulter et qui "dit qu'il faut essayer de construire une culture du contrôle et de l'évaluation".

"On ne peut pas prendre le risque de ne pas être au rendez-vous de la qualité et de la protection des enfants, et des nouveau-nés en particulier (...) Je veux prévenir, qu'on anticipe et qu'on ne prenne aucun risque", a martelé la ministre, précisant qu'elle comptait "faire converger les règles des micro-crèches et celles des petites crèches, mais aussi permettre aux plus de 500 000 professionnels de faire leur métier comme il faut".

Cette déclaration de Sarah El Haïry intervient au lendemain de la présentation du gouvernement d'une stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, consacrée en priorité aux adultes âgés ou handicapés dépendants. Surtout, elle est une réponse aux dysfonctionnements pointés par l'enquête dévoilée en avril 2023 par l'Igas, et aux deux livres-enquêtes parus en septembre 2023, Le Prix du berceau et Babyzness, qui évoquent notamment une course au rendement et au remplissage, au détriment parfois du bien-être des enfants.