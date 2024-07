"Lapins" chez les médecins : les rendez-vous non honorés diminuent entre 2023 et 2024, selon Doctolib

Les rendez-vous non honorés par les patients sont moins fréquents aujourd'hui par rapport à 2023, selon la dernière enquête statistique publiée mercredi 3 juillet par Doctolib. Le taux de "pas venu, pas prévenu", comme les appelle le service de prise de rendez-vous médicaux, toutes spécialités confondues, est passé de 4,1% en février 2023 à 3,3% en juin 2024, soit une baisse de 0,8 point en 16 mois.

"Les taux mesurés chez les utilisateurs de Doctolib sont en baisse par rapport à 2023 pour toutes les professions étudiées", peut-on lire. Concernant les médecins généralistes et pédiatres, le taux de "lapins" est passé de 3,4% à 2,6% sur la période étudiée. Un phénomène de baisse qui touche également la catégorie des chirurgiens-dentistes, mais avec un taux de rendez-vous non honorés qui reste élevé : 4,7% en 2024 contre 6,2% en 2023.

Selon les données de Doctolib, les "nouveaux patients", ceux qui ne connaissent pas le médecin avant le rendez-vous, sont également, comme l'année dernière, ceux qui ont des taux de "pas venu, pas prévenu" parmi les plus élevés malgré une baisse (6,4% en 2023 et 5,4% en 2024). On pose aussi davantage de "lapins" quand on prend rendez-vous dans un centre de santé que directement auprès d'un professionnel libéral.

Une "taxe lapin" en suspens

Si la situation s'améliore depuis un an, c'est, selon Doctolib, grâce à ses nouvelles fonctionnalités, notamment celle qui rappelle régulièrement aux patients leur rendez-vous, avec notification push en plus des mails et SMS envoyés. "Les patients sont désormais interrogés sur les raisons de leur annulation afin de les responsabiliser", note le service.

Pour lutter contre les patients indélicats, le Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé en avril dernier la création d'une "taxe lapin", une sanction financière de 5 euros par rendez-vous non honoré sans prévenir au moins 24 heures à l’avance. La mesure, en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale, n'a pas encore vu le jour.