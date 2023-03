L'espérance de vie en France n'a quasiment pas progressé depuis trois ans, selon une étude

L'espérance de vie des Français n'a pas rattrapé son niveau d'avant l'épidémie de Covid-19.

L'espérance de vie en France n'a quasiment pas progressé ces trois dernières années. C'est ce que révèle une étude de l'Institut d'études démographiques (Ined) publiée mercredi 22 mars. En 2022, l'espérance de vie des hommes était de 79,3 ans. Ils ont gagné un peu plus d'un mois de vie par rapport à l'année précédente. Pour les femmes, elle reste à 85,2 ans.

INFOGRAPHIES >> Mortalité, naissances, population, mariages, titres de séjours… Six chiffres à retenir sur la situation démographique de la France

Le niveau de l'espérance de vie des Français n'a pas rattrapé celui d'avant le Covid-19. Avec l'épidémie qui a fait plus de 160 000 morts, elle a brutalement chuté. En 2019, elle était de 79,7 ans pour les hommes et 85,6 ans pour les femmes. Et entre 2020 et 2021, elle n'a que faiblement progressé, de 0,1 an à la fois pour les femmes et pour les hommes.

Avec le Covid, la grippe et les canicules, les trois dernières années ont été meurtrières. Mais même avant, cela faisait déjà quelques années que la courbe de l'espérance de vie progressait, mais en se tassant. L'auteur de ce rapport de l'Institut d'études démographiques n'indique pas si un plafond a été atteint.

Cette étude note par ailleurs que le nombre de naissances a reculé. Il y en a eu 723 000 en 2022, contre 742 000 en 2021. L'Ined constate qu'il n'y a pas eu le baby-boom espéré des confinements de 2020 et 2021. Ils ont tout au plus perturbé un peu les saisons des naissances, habituellement plus nombreuses en été.