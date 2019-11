L'EDMR, une thérapie pour effacer les traumatismes psychiques

C’est une thérapie qui permet de réparer les blessures les plus profondes. Avec son doigt, cette psychologue stimule le regard de ses patients. Un geste qui peut tout changer. “L’EMDR s’adresse à tous les types de traumatismes : les agressions, les viols, les attentats, les accidents”, explique Marianne Lechifflart, psychologue, spécialiste de l’EMDR. Sarah souffre régulièrement d’insomnies. Elle suit cette méthode pour apaiser ses angoisses. “C’est trop handicapant dans ma vie de tous les jours, je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça. J’avais besoin d‘aide”, explique la jeune femme. Avec sa thérapeute, elle va revenir sur les causes de son traumatisme.

Une méthode reconnue par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2013

En suivant les deux doigts, le regard fait travailler les deux hémisphères cérébraux, qui se reconnecte. Et cela libère des pensées et des émotions profondément enfouies. Certains événements remontent à la surface et provoquent des émotions très intenses. Lorsqu’on subit un traumatisme, le cerveau bloque le mécanisme du souvenir. La thérapie permet de relancer cette machine et, avec quelques précautions, elle guérit. “Ce qui est le plus surprenant, c’est la rapidité du retraitement des informations. Cela se fait malgré vous”, explique Marianne Lechifflart. Après quatre séances, le quotidien de Sarah a radicalement changé. Désormais, quand vient le moment du coucher, son inquiétude a disparu. Une méthode reconnue par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2013.

