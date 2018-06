Internet affaiblit-il notre mémoire ?

Jamais notre mémoire ne s'est retrouvée autant en dehors de notre cerveau. À l'ère du numérique, des appareils enregistrent les infos à ta place. Et oui, aujourd'hui, en un clic, grâce à internet, tu as accès à la mémoire du monde. Alors, à quoi bon apprendre tout par coeur ? Cette mémoire artificielle n'affaiblirait-elle pas notre mémoire biologique, notre capacité à apprendre ? Aujourd'hui, avec 200 euros, tu peux t'acheter un disque dur qui te permet de tenir entre tes mains l'équivalent numérique de la Bibliothèque nationale de France (BNF).

Internet : 200 millions de BNF en capacité de stockage

Quand on y pense, c'est dingue... Il existe plus de 1,5 milliard de sites, et toutes les informations qu'on retrouve sur le web représentent 200 millions de BNF en capacité de stockage. Mais les outils numériques nous font-ils perdre la mémoire ? Selon certains neuropsychologues, c'est le risque. Tu n'as plus besoin de te préoccuper de ton trajet, le GPS le fait pour toi, ou de mémoriser un numéro, ton smartphone est là.

Donc tu développes davantage ta mémoire épisodique, celle du souvenir, des moments vécus, tes voyages, tes rencontres. Mais le problème, c'est que tu synthétises de moins en moins les informations, tu appauvris ta culture générale. Les spécialistes conseillent de laisser place à la rêverie, à l'introspection, et de ne pas passer sa vie devant un ordinateur, surtout pour un enfant qui construit son cerveau. Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu éteins ton ordi et tu vas te promener dans la prairie.