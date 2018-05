Insécurité : les médecins de plus en plus victimes de violences

Seul avec sa mallette et sa voiture, il rend visite à des malades dans la banlieue lilloise. Depuis cinq ans, le docteur Olivier Berthoud travaille pour SOS Médecins, mais il a l'impression d'être livré à lui-même dans ces quartiers difficiles. Son statut de médecin ne le protège en rien, il lui est même parfois difficile d'accéder à ses patients.

Des caméras et un bouton de sécurité au cabinet

"On est fouillés par des personnes qui contrôlent les accès à certains bâtiments (...) On est un peu tâtés, on regarde la mallette, que c'est bien un médecin, et puis on y va", raconte le médecin. Le département du Nord est celui qui compte le plus d'agressions de médecins en France, 108 l'an dernier, dont trois cas plus graves. Un autre médecin a mis plusieurs caméras devant son cabinet, après avoir été agressé devant le bâtiment. Un bouton de sécurité relié à un centre est aussi sous son bureau.

