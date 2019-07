Punaises de lit : un cauchemar qui n'épargne personne

Tel un vampire, la punaise de lit sort la nuit et se nourrit de sang. Un cauchemar sur pattes et un insecte de la honte. Les victimes sont souvent gênées d'en parler. Pourtant, l'apparition des punaises de lit n'a rien à voir avec l'hygiène de la maison. Elles sont importées de l'extérieur dans la maison. Souvent identifiées tardivement, les punaises de lit se répandent toujours plus.

Comment s'en débarrasser ?

Leurs piqûres peuvent être confondues avec celles de moustiques ou d'araignées, mais la douleur est très caractéristique. "C'est comme si les punaises de lit nous injectaient du feu. On les sent nous piquer puis d'un coup on a de fortes brûlures et ça démange énormément", confie une victime. Pour s'en débarrasser, il faut passer un insecticide dans toute la pièce. Le linge doit être lavé à 60°C ou mis au congélateur à -18°C. On peut aussi les priver de sang, mais la bestiole est coriace et peut vivre sans s'alimenter durant un an et demi.

