Punaises de lit : quelles mesures pour lutter contre leur prolifération ?

Les punaises de lit sont de plus en plus présentes dans les transports en commun et dans les habitations, notamment en Île-de-France. Si bien que la mairie de Paris réclame un plan national pour lutter contre ces nuisibles.

Chaque jour apporte de nouvelles preuves de leur présence dans les transports, notamment dans le RER C en Île-de-France et dans des TGV. Les punaises de lit prolifèrent et inquiètent les voyageurs. "Je regarde l’état de mon siège, je tapote un peu dessus pour voir si je ne vois pas une petite bébête", témoigne un homme. Pour éviter la psychose, le ministre en charge des Transports va réunir tous les opérateurs concernés la semaine prochaine. À quelques mois des Jeux olympiques, il faut rassurer. De plus en plus présentes dans les lieux publics, les punaises de lit ont surtout infesté nos habitations.

La mairie de Paris réclame un plan national

Un spécialiste intervient pour la seconde fois dans un studio parisien. Il a vu la demande exploser. Il réalise désormais cinq fois plus d’interventions contre ces nuisibles qu’il y a huit ans. Septembre est un mois particulièrement critique avec le retour des vacances. Face à ce fléau, la mairie de Paris réclame un plan national. Elle propose que le risque d’infestation soit intégré dans les assurances habitation et demande à l’État de rembourser les traitements, qui coûtent 900 euros en moyenne, pour les foyers les plus modestes.