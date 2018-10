Cuisine : comment bien conserver ses aliments ?

Alors que de plus en plus de Français cuisinent à l'avance leurs repas de la semaine, France 2 s'intéresse mercredi 10 octobre à la conservation idéale des aliments. Quel emballage choisir ? Quel est le plus sûr pour notre santé ? Pour commencer, sachez qu'"il y a une règle : évitez le papier d'aluminium, surtout si vous emballez des aliments acides. Par exemple : des tomates ou du citron. C'est un neurotoxique. Vous pouvez facilement le remplacer par du papier sulfurisé végétal", explique Valérie Heurtel, en plateau.

Comment bien ranger son réfrigérateur ?

Pour conserver vos plats, il est également conseillé de privilégier les boîtes en verre. Quand on conserve des aliments au froid, quelles précautions faut-il prendre ? Premier conseil : il est important de contrôler de temps en temps la température de son réfrigérateur. "Elle doit tourner autour de 4°C. Mais dans le frigo, le froid n'est pas homogène et il faut en tenir compte pour ranger. La zone la plus froide, c'est le bas : c'est là qu'il faut ranger tout ce qui est cru ; le poisson, la viande et le lait. Au milieu, on conserve les restes, tout ce qui est cuit, le fromage. Les fruits et les légumes vont en bas. Et c'est dans la porte qu'il fait le plus chaud. C'est donc très bien pour conserver le beurre, les boissons et les sauces".

Le JT

Les autres sujets du JT