Valenciennes : un tour de voiture pour les enfants avant de se faire opérer

Plus question de penser à la maladie ou à l'opération, dès leur arrivée au centre hospitalier de Valenciennes (Nord), les enfants sont occupés à choisir leur bolide miniature. Terminé les brancards, désormais les jeunes patients se rendent au bloc en petite voiture électrique. Des voitures offertes par le personnel de l'hôpital et par les joueurs du club de football de la ville. L'objectif est de limiter le stress des enfants de manière plus naturelle.

"Ils vont au bloc sans stress"

"C'est une façon ludique de leur faire penser à autre chose. Ils vont au bloc opératoire sans stress, plus détendus. Ça nous permet éventuellement de mettre moins de médicaments pour les détendre avant le bloc opératoire, voire ne pas en mettre du tout", commente Nabil Elbeki, le chef du service de chirurgie ambulatoire de l'hôpital. Le centre hospitalier de Valenciennes ne possède pour le moment que trois voitures électriques, mais compte bien développer cette technique pour redonner le sourire aux plus petits.