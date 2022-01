Toulouse : le patient qui avait fui d’un hôpital psychiatrique a été interpellé à Paris

Il s’était échappé vendredi d’un hôpital psychiatrique de Toulouse (Haute-Garonne). Le patient fugitif, âgé de 43 ans, connu pour des faits de viol et interné depuis 2013, a été interpellé samedi 29 janvier au soir, dans le IXe arrondissement de Paris. Pris en charge, il fait l’objet d’une mesure d’isolement. Il était le troisième patient en dix jours à s’échapper de l’hôpital Gérard-Marchant à Toulouse, qui héberge 360 personnes réparties en plusieurs pavillons. La semaine dernière, deux hommes impliqués dans des homicides et déclarés pénalement irresponsables s’étaient échappés avant d’être interceptés quelques heures plus tard.

Des malades avant tout

"Chaque fois qu’une personne quitte l’hôpital alors qu’il est en soin, nous sommes toujours inquiets", explique le professeur Antoine Pelissolo, psychiatre, chef de service au CHU Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne). "Ce sont avant tout des personnes malades. Nous évaluons d’abord les symptômes pour mettre en place des soins et de la surveillance. Il faut prendre un maximum de précaution", poursuit-il, précisant qu’il y a des unités plus ou moins protégées, en fonction du comportement des patients. "La psychiatrie ne se résume pas à ces situations rares. Nous apportons surtout du soin à des personnes en souffrance et on arrive à avoir de très bons résultats. Il faut augmenter les moyens à disposition pour aider les soignants. La raison sécuritaire n’est pas au premier plan", conclut Antoine Pelissolo.