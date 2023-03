Santé : l’espoir d'un bras bionique pour un patient amputé il y a 15 ans

France 3 Pays-de-la-Loire, C. Dudon, J-M. Lalier, W. Sabas

C'est une opération rarissime en France qui se prépare, à Nantes. Nicolas, homme amputé de son bras gauche, s'apprête à recevoir un bras bionique dernière génération. Il sera alors le troisième patient à bénéficier de cette technique.

Nicolas Kraszewki a été amputé il y a 15 ans suite à un accident de la route. Il a depuis peu accepté de porter une prothèse. Pas esthétique et peu pratique, il a toujours trouvé qu’elle le limitait dans ses gestes. Il y a un an, il a découvert l’histoire de Priscille, peintre et elle aussi amputée. C’est la première femme à avoir été opérée en France pour bénéficier d’un bras bionique, contrôlé par la pensée.

Opération programmée lundi

Impressionné par les possibilités que lui offre sa prothèse, il a décidé de l’appeler. "Là, tu vois les choses en vrai, tu te dis [que] ça fonctionne. Tout de suite, tu es motivé", confie-t-il. Pour bénéficier de la prothèse, il doit subir une nouvelle opération. Trois chirurgiens vont se relayer durant dix heures à la clinique Jules Verne de Nantes (Loire-Atlantique) pour réactiver ses nerfs. Pour que la prothèse fonctionne, l’interface entre les nerfs de Nicolas réactivés et le bras bionique se fera par des électrodes posées sur la peau. L’opération est programmée lundi 20 mars.