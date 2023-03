Manche : les célèbres cabines de Gouville-sur-Mer menacent le patrimoine naturel

Le site touristique de Gouville-sur-Mer, dans la Manche, est plus que jamais victime de son succès. Avec ses cabines de plages colorées, la fréquentation explose et les dunes se fragilisent, à tel point que leur accès pourrait bientôt être restreint.

Olivier et Christelle ont fait deux heures et demi de route pour prendre en photo un seul et même sujet : les cabines colorées de Gouville-sur-Mer (Manche). Sur les réseaux sociaux, ce paysage fait son petit effet et lorsque le maire tape le nom de sa commune sur internet, voilà les premières images qui apparaissent : "Tout le monde flashe sur Grouville-sur-Mer à cause des cabines très célèbres. On en parle même en Chine", se félicite l'élu LR François Legras .

Les dunes menacées de disparition

Aujourd'hui, ses 72 cabines de plage sont de véritables stars. Mais le problème est qu'elles sont construites sur des dunes qui supportent mal le passage de la foule. "C'est devenu catastrophique. Au pied de la cabine, tout est arraché et maintenant que le sable est à nu, à chaque fois qu'il y a du vent, le sable part avec le vent", déplore Jean-Pierre Legoubey le maire délégué de Gouville-sur-Mer. D'ici quelques années, les dunes pourraient tout simplement disparaître alors pour éviter d'en arriver là, les élus veulent en limiter l'accès.