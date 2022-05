Santé : contre les déserts médicaux, des étudiants formés à Orléans et à Zagreb, en Croatie

Mercredi 4 mai, dans le Loiret, plus de 100 000 personnes n'ont pas de médecin traitant. Face à cette pénurie, la mairie d'Orléans (Loiret) a signé un partenariat avec la faculté de médecine de Zagreb (Croatie). "Le diplôme, il est automatiquement reconnu, puisque l'on est dans l'Union européenne et que l'équivalence des diplômes est parfaitement reconnue", affirme Serge Grouard, maire d'Orléans. Selon lui, il est nécessaire de former au moins 200 médecins par an, afin de mettre fin au désert médical.

50 étudiants sélectionnés pour la première année

"Je pense que c'est une bonne idée, de toute façon, il faut bien trouver une solution", argumente une habitante. Les étudiants devront débourser 12 000 euros par an pour cette formation. Celle-ci est jugée complexe par la conférence des doyens de médecine, qui craint que des étudiants n'aillent pas au bout de leur diplôme. La formation ouvrira en septembre 2022, 50 étudiants seront sélectionnés après un concours.