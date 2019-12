Roubaix : moins de lits à l'hôpital faute de personnel

À Roubaix (Nord), faute de personnel soignant, l'unité hivernale composée de 12 lits ne sera pas ouverte à temps. Un retard regrettable pour le directeur de l'établissement. "Pour constituer cette unité, on a besoin d'un nombre de personnels qui est relativement limité : six infirmiers, six aides-soignants. Ces effectifs là, on les a, mais ils sont absorbés par l'absentéisme qui est important dans les services", explique Maxime Morin, directeur de l'hôpital de Roubaix. Ce dernier compte ouvrir l'unité d'ici une quinzaine de jours.

"Ceux qui restent travaillent de plus en plus"

Mais selon le personnel, les problèmes de l'hôpital seront loin d'être réglés d'ici là. "Ceux qui restent travaillent de plus en plus et fatiguent de plus en plus. On a l'espoir, mais en même temps on est réalistes", indique Olivier Sobczak, aide-soignant. À Roubaix, il manquerait chaque jour environ 10% du personnel soignant pour accueillir l'ensemble des patients.

