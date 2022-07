Remaniement : la nomination de François Braun comme ministre de la Santé est "une véritable provocation", selon l'Association des médecins urgentistes

Le médecin urgentiste François Braun a été nommé lundi 4 juillet ministre de la Santé et de la Prévention en remplacement de Brigitte Bourguignon. François Braun, 59 ans, avait été chargé en juin par Emmanuel Macron d'une "mission flash" sur les "soins non programmés", en pleine crise des urgences.

"Pour nous, cette nomination est une véritable provocation", a réagi sur franceinfo Christophe Prudhomme, urgentiste et porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF). "Comment pouvons-nous avoir confiance dans ce monsieur ? Les propositions qui sont faites par François Braun sont catastrophiques. C'est une rupture du service public. Il explique qu'on peut fermer les urgences la nuit. Monsieur Braun ne représente pas les urgentistes."

"Monsieur Braun n'est pas quelqu'un de responsable, de raisonnable"

Christophe Prudhomme estime que le nouveau ministre de la Santé "a été utilisé par Emmanuel Macron pour cette fameuse mission flash qui avait pour seul objectif de repousser le débat sur la question des urgences après les législatives."

"Monsieur Braun n'est pas selon nous quelqu'un de responsable, de raisonnable", a-t-il ajouté. "Cela va être un adversaire, il faut être clair." Christophe Prudhomme parle d'un médecin "qui a choisi les enjeux de pouvoir et l'accompagnement d'une politique de dégradation du service public". "Il y a un véritable problème politique aujourd'hui et je pense qu'il va y avoir une révolte dans le monde de la santé et dans la population face à la politique inquiétante préconisée par monsieur Braun", a terminé l'urgentiste.