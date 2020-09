Naissances : un siècle en France

C’est durant l’été que les naissances sont les plus nombreuses en France : en 2019, 2 448 naissances ont été enregistrées au mois de juillet. Un autre pic est enregistré au mois de septembre. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi. En un siècle, "la tendance s’est inversée", explique la journaliste Valérie Heurtel. De 1850 à 1918, le pic des naissances était en effet enregistré à la fin de l’hiver, une époque à laquelle, traditionnellement, "on se mariait au printemps, dans la foulée on faisait un bébé".

Quel jour de la semaine est le plus populaire ?

C’est aujourd’hui le lundi qu’ont lieu le plus de naissances. Par ailleurs, un creux, dû à la médicalisation des accouchements, est observé durant le week-end, les césariennes et naissances déclenchées reportant les naissances sur les jours de la semaine. "Le week-end, les maternités tournent donc au ralenti", ajoute Valérie Heurtel.