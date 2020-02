Le malaise des urgences

"Vous avez d'un côté une offre de soin qui s'est raréfiée, et de l'autre côté de moins en moins de moyens accordés". Hugo Huon, président du collectif inter-urgences, tire à nouveau la sonnette d'alarme sur la crise traversée par l'hopital. Comme il le raconte dans son livre "Urgences", un patient peut risquer sa vie en venant aux urgences. "Entre les personnes âgées qui meurent en salle d'attente, les personnes qui sont oubliées... Tout ça traduit la saturation des urgences."

"On est amenés à faire des tâches qui ne font pas partie de notre métier"

"On fait plus de travail, mais on fait surtout le travail moins bien", poursuit l'infirmier. "On est amenés à faire des tâches qui ne font pas partie de notre métier, comme par exemple réorienter les patients aux urgences. Normalement, c'est aux docteurs de le faire...Pafois, l'agent administratif dit même aux gens de revenir le lendemain."