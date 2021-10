La direction d'un hôpital toulousain ordonne le retrait d'une fresque "sexiste" de son internat de médecine

La direction de l'hôpital Purpan, à Toulouse, a ordonné lundi 25 octobre à l'association de l'internat de médecine de retirer une fresque située dans le réfectoire de l'internat, rapporte France Bleu Occitanie. Cette peinture géante, qui détourne le tableau La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, a été jugée "sexiste" et "humiliante".

Elle représente des hommes et des femmes, nus, en train d'avoir des rapports sexuels ou dans des positions dégradantes. Selon France Bleu Occitanie, ce tableau représentre en outre des cadres du CHU.

Du "folklore" d'après les étudiants

Osez le féminisme s'est indignée de cette fresque. "C'est pornographique ! Représenter une femme à quatre pattes mangeant des ordures ou d'autres portant des colliers de chien, c'est absolument dégradant pour l'image de la femme", a dénoncé Frédérique Ghroum, militante de l'association.

"Ces étudiants ont fait des femmes des objets sexuels, c'est ignoble" Isabelle Prono, membre du syndicat Sud à France Bleu Occitanie

Gauthier, un interne interrogé par France Bleu Occitanie, assure que cela "fait partie du folklore de médecine" et "n'a pas pour but de blesser quelqu'un". Cassandre, une de ses camarades, ne juge pas non plus la fresque sexiste, estimant que "c'est simplement la tradition" et que "ça fait partie de la culture carabine".

Le syndicat Sud du CHU de Toulouse a déposé samedi 23 octobre une procédure d’alerte pour danger grave et imminent auprès de la direction. La direction semble avoir entendu cette requête. Lundi soir, le CHU et ses facultés ont insisté sur leur "attachement le plus strict à la lutte contre toute forme d’atteinte à la dignité des personnes".