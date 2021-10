Jean-Daniel Flaysakier : le docteur de France Télévision est mort

C'était un peu sa marque de fabrique, un nœud papillon à chaque passage à l'antenne avec un sens de la pédagogie légendaire. Jean-Daniel Flaysakier a été le monsieur santé de France 2 pendant des années. Les spectateurs de Télématin de 1985 à 1991 se souviennent de sa présence bienveillante sur le plateau. Comme journaliste, il effectue des chroniques et des reportages notamment pour Envoyé Spécial.



La médecine dans ses gènes

En dépit de ses activités récurrentes dans le journalisme, Jean-Daniel était avant tout un médecin diplômé de la faculté de médecine de Tours. Volontaire et souhaitant toujours aider son prochain, il était allé en Afrique pour vacciner le plus grand nombre contre l'hépatite B. Ce dernier n'était plus à l'écran depuis 2018, mais Jean-Daniel n'a jamais quitté la médecine, travaillant dans l'institut Gustave Roussi de Villejuif avec des femmes atteintes de cancers du sein. Un soignant dont la soif de connaissance était inépuisable à la mesure de son énorme talent.