Hôpital : une prime pour encourager les infirmiers en intérim à signer un CDD

En France, en pleine pandémie, gagner 7 000 euros de plus, une prime exceptionnelle, va-t-il encourager les infirmiers à signer un CDD de plusieurs mois pour travailler dans les hôpitaux d'Île-de-France ? Cette annonce, faite par l’Agence régionale de Santé, doit pallier le manque de personnel.

Horaires à rallonge, gardes de nuit à répétition, conditions de travail toujours plus difficiles… Au point que des infirmiers abandonnent leur CDI pour travailler en intérim. C’est le cas de Léna qui a quitté le service de réanimation de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Paris) après deux ans de services éreintants et elle ne regrette pas. "En tant qu’infirmière, j’étais à 1 600 euros pour un service de réanimation (...) maintenant, je fais de l’intérim et au niveau du salaire ça n’a rien à voir", confie-t-elle.



7 000 euros de prime pour neuf mois

Léna a multiplié son salaire par deux et elle n’est pas la seule dans ce cas. Dans une agence d’intérim spécialisée, les infirmiers qui démissionnent sont embauchés à tour de bras. Pour fidéliser ces blouses blanches, l’Agence de régionale de santé tente de les retenir avec des primes. Le CDD sera payé 3 085 euros brut par mois avec 4 000 euros de prime pour un contrat de six mois et 7 000 euros pour neuf mois.