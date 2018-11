Essonne : une inspection lancée après le décès d'un nouveau-né aux urgences de Dourdan

L'enquête doit déterminer pourquoi une femme sur le point d'accoucher a été orientée vers un service d'urgences plutôt que vers une maternité.

L'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a lancé, mardi 13 novembre, une inspection après le décès "en début de matinée" d'un nouveau-né pendant l'accouchement d'une femme aux urgences de l'hôpital de Dourdan (Essonne). L'enquête doit déterminer les "circonstances précises" de ce drame et d'"éventuels dysfonctionnements".

Cette décision a été prise "au vu des premiers éléments recueillis auprès du SAMU 91, du Centre hospitalier Sud-Essonne et du Service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne (SDIS)", a expliqué dans un communiqué l'ARS, chargée du pilotage du système national de santé au niveau local. "On cherche à savoir pourquoi on a orienté cette patiente vers un service d'urgences plutôt que vers une maternité", précise l'ARS à l'AFP, et "regarder la fluidité des échanges de prise en charge" entre ses différents acteurs.

Pas de maternité à Dourdan

"Dans la nuit de lundi à mardi", les pompiers ont pris en charge une femme sur le point d'accoucher et l'ont "transportée au centre hospitalier de Dourdan où le nourrisson est né en arrêt cardio-respiratoire", a détaillé de son côté la préfecture de l'Essonne dans un communiqué. Selon elle, l'enquête a été lancée à la demande du préfet. "Le nouveau-né est décédé malgré les tentatives de réanimation réalisées par le SDIS et le médecin du CH", ajoute la préfecture.

"Du côté des pompiers tous les protocoles ont été respectés", assure à l'AFP une source au SDIS. "Il n'y a pas de maternité à Dourdan donc les pompiers se sont dirigés vers le centre hospitalier le plus proche". De même source, "la personne a accouché dans le sas" de l'hôpital. La maternité de cette commune semi-rurale de 10 000 habitants a fermé en 2015.