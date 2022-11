Épidémie de bronchiolite : un plan d’urgence national déclenché

Alors que les Urgences pédiatriques saturent face à la bronchiolite dans de nombreuses régions de France, jeudi 10 novembre, les autorités ont déclenché le plan blanc pour mobiliser le plus de personnel possible.

L’épidémie de bronchiolite frappe plus tôt et plus fort en cet automne 2022. Aux Urgences pédiatriques de Colmar (Bas-Rhin), le flux des entrées est incessant dans une unité déjà saturée. La goutte d’eau de trop dans de nombreux services. "La bronchiolite arrive à un moment où l’hôpital est particulièrement en tension par manque de personnel soignant avec de très nombreuses absences, conséquence directe de la crise du covid", énonce le docteur Didier Chognot, responsable du service pédiatrie de l’Hôpital Pasteur de Colmar.

Du jamais-vu depuis 10 ans

En France, presque 7 000 enfants de moins de deux ans ont été admis aux Urgences en une semaine. Le plan blanc a été déclenché à l’échelle nationale, mercredi 9 novembre. Il doit permettre de faire face à un pic épidémique jamais vu depuis 10 ans. Les familles sont souvent inquiètes. "On ne s’attend pas à vivre ça quand on entend parler de bronchiolite", témoigne Audrey Sergent, mère de Charly, un mois et demi, hospitalisé pour une bronchiolite. Avant un week-end de trois jours, les autorités souhaitent limiter l’engorgement des Urgences en faisant appel aux médecins de ville.