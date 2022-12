Santé : à Albi, les habitants s'inquiètent de la situation des services d'urgence

Tandis que le service des urgences d'une clinique d'Albi sera fermé de nuit pendant les fêtes, l'hôpital de la ville a choisi de recruter une infirmière pour renforcer ses équipes.

Comment et où se faire soigner en cas d'urgence durant les fêtes ? Les Albigeois risquent de ne pas avoir beaucoup de choix. Le service des urgences d’une clinique de la ville sera fermé six nuits durant cette période, et toute la journée les 25 décembre et 1er janvier. "Je suis inquiet, parce que la médecine de ville ne répond pas à nos demandes urgentes. Si les urgences hospitalières ou de clinique ne fonctionnent pas, comment va-t-on faire ?", s’interroge un passant.

Une infirmière à la rescousse



Le docteur Christiane Muratet sera de garde pour Noël avec le SAMU. Elle sait qu'elle sera davantage sollicitée : "Ça va nous impacter énormément, avec en ce moment une reprise du Covid. On reçoit aux urgences beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'enfants, avec un hôpital sous tension". L'hôpital d'Albi (Tarn) se prépare comme il le peut à recevoir davantage de patients. Une infirmière supplémentaire viendra renforcer les équipes durant les fêtes.