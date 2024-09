Reportage "On aura des morts" : à Laval, cette urgentiste s'inquiète d'une mesure mise en place face à la pénurie de médecins

Depuis lundi 9 septembre à Laval, les véhicules d'intervention du SAMU ne partent pas toujours avec un médecin urgentiste à bord. C'est l'une des solutions trouvées par le directeur du centre hospitalier, indique-t-il sur France Bleu Mayenne. "Le médecin du SMUR va prendre son poste aux urgences et venir renforcer les urgences, explique Sébastien Tréguenard. C'est ce qui se fait dans une très large majorité de centres hospitaliers en France et c'est ce que nous n'avons pas réussi à faire jusqu'à présent."

Pour Caroline Brémaud, urgentiste et cheffe du service à l'hôpital de Laval, cette mesure met la vie des patients en danger. "Vous imaginez une détresse respiratoire chez un patient asthmatique ? On envoie l'ambulancier. L'état du patient se dégrade, comme ça arrive régulièrement, et il faut l'intuber, s'inquiète l'urgentiste. Il faudra attendre le docteur et on aura des morts, c'est une certitude."

L'hôpital de Laval voudrait aussi confier les appels d'urgences la nuit à un médecin d'Angers pour économiser les heures de travail de ses régulateurs et, là aussi, les urgentistes pensent que ça va mettre en danger les patients en retardant leur prise en charge.