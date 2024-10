Hôpital : à Carhaix, les habitants manifestent contre les restrictions d'accès aux urgences Durée de la vidéo : 1 min Hôpital : à Carhaix, les habitants manifestent contre les restrictions d'accès aux urgences Hôpital : à Carhaix, les habitants manifestent contre les restrictions d'accès aux urgences (France 2) Article rédigé par France 2 - E. Lagarde, C. Aubaile, R. Massini, M. Weil, France 3 Bretagne France Télévisions JT de 13h France 2

Les habitants de Carhaix dans le Finistère sont vent debout contre la fermeture partielle des urgences de l'hôpital de leur ville qui dure depuis plus d'un an. De plus en plus d'hôpitaux ferment des services faute de personnel.

Devant l'hôpital de Carhaix (Finistère), des milliers de Bretons en colère, samedi 12 octobre. Cela fait plus d'un an que l'accès aux urgences est restreint : le service est fermé la nuit, et le jour il faut appeler le 15 qui décide de la marche à suivre. Une mère de famille habitant Carhaix a dû faire plus d'une heure de route jusqu'à Brest (Finistère). Parfois le 15 oriente vers Guingamp (Côtes-d'Armor) ou Morlaix (Finistère) à près d'une heure de route. Un service dégradé dans toute la région 80 000 habitants dépendent des urgences de Carhaix. Toute la région subit une crise des systèmes de santé. Cet été, devant les urgences de Brest, un syndicat de soignants avait dressé un "mur de la honte" : 130 personnes âgées avaient attendu plus de 12 heures aux urgences en juillet. Retrouvez l'entièreté du reportage dans la vidéo ci-dessus