VIDEO. “Tu ne peux jamais être invisible.“ Atteint d’albinisme, le mannequin Leo Jonah a un message à faire passer

"Aucun moyen de sortir sans qu’on te regarde ou qu’on te dévisage"

Vous l’avez peut-être vu dans des défilés ou en couverture du magazine Vogue. Leo Jonah est un mannequin albinos. Mais avant cette ascencion dans le monde de la mode, Leo a été victime de harcèlement, notamment à l’école. "Chaque jour je me bagarrais. On était la première famille noire dans ma rue. Et, en plus, trois d’entre nous étaient albinos", confie-t-il.

L’albinisme est une anomalie génétique qui se caractérise par l’absence de pigments dans les cheveux, la peau et les yeux. Même si cela est rare, Leo et ses deux frères et soeurs sont tous albinos.

Aujourd’hui, le jeune mannequin tient à aider les enfants qui font face au même problème. "Je sens que c’est ma mission. C’est mon but de sensibiliser les gens et d’aider le plus de personnes possibles", estime Leo.

"Les gens veulent voir plus de gens différents dans l’industrie de la mode"

L’apparence unique de Leo a attiré l’attention des agences de mannequins. "Les gens veulent voir plus de gens différents dans l’industrie de la mode", explique Leo Jonah."Je suis différent (…) soit cela va vous arrêter soit vous pousser vers l’avant", poursuit-il. Le jeune mannequin est ainsi apparu sur la couverture du magazine Vogue et a participé à plusieurs défilés.

Toutefois, Leo Jonah garde en tête que les albinos peuvent faire face à une discrimination brutale. Dans certaines régions d’Afrique, ils sont même tués et torturés. Il veut encourager les personnes atteintes de cette anomalie à ne pas baisser les bras. "Je veux juste que n’importe quelle personne atteinte d’albinisme sache que ce n’est pas grave et qu’ils sont beaux", assure Leo Jonah.