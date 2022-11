Aveugle de naissance, elle a voulu vivre sa vie sans que son handicap l’empêche de réaliser ses rêves. Aujourd’hui, Delphine a deux enfants, elle est greffière au tribunal et elle estime avoir "une belle vie". Elle raconte son histoire dans "Envoyé spécial" le 10 novembre 2022, dont voici un extrait.

"A ma naissance, personne n'a rien vu, même les médecins. C'est ma maman qui s'est demandé pourquoi je n'ouvrais pas les yeux. A force d'insister, il y a eu des examens, et puis un jour, un médecin leur a dit : 'Votre fille, elle ne voit pas, et elle ne verra jamais'."

Dans cet extrait d'"Envoyé spécial", Delphine revient sur la découverte de sa cécité. Devant les photos d'une enfant "à l'air toujours songeuse, pensive", ses parents se souviennent : lorsqu'ils ont appris que l'un de ses yeux était "atrophié, il ne s'est pas développé" et que la rétine de l'autre était endommagée, ils ont "encaissé très difficilement".

Vie de famille, vie professionnelle... une "belle réussite"

"Après, dit sa mère, il a fallu remonter la pente." Les parents de Delphine ont décidé de "l'éduquer comme si elle voyait". "C'était indispensable, juge aujourd'hui celle-ci. Sinon, comment pouvoir mener une vie normale si on pense que ce sont les autres qui doivent s'adapter, et qu'on est en attente ? Ce n'est pas comme ça qu'on peut réussir à évoluer, et puis à trouver sa place."

Malgré son handicap, cette place, Delphine l'a trouvée, et cette "vie normale", elle l'a menée – et même "une belle vie", estime cette mère de deux enfants. Si elle n'a pas réalisé son rêve d'être juge des enfants, elle a passé avec succès le concours de greffier : "une belle réussite."

Extrait de "Le bonheur à l'aveugle", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 10 novembre 2022.

