"J'ai failli me faire tirer dessus parce que j'utilisais la langue des signes"

BRUT

Des créateurs sourds racontent sur TikTok leur quotidien dans un monde d'entendants. "Un mec s’est approché de nous. Il nous a dit : "Vous faites un signe de gang. Vous êtes d'où ? Vous êtes d'où ? Quel gang ? Quel gang ?" Alors j'ai dit : "Pas du tout, on est sourds et on parle en langue des signes"", raconte une tiktokeuse.

Une grande variété de déficits auditifs et de langues des signes

Le terme "sourd" recouvre une grande variété de déficits auditifs. Plus de 5 % de la population mondiale, soit plus de 360 millions de personnes souffrent d'un déficit auditif invalidant. Pour les personnes malentendantes, des tâches aussi banales que se réveiller ou encore se servir d'un robinet sont fortement compliquées par la perte de l'audition. "J'ai essayé les pires sonneries de réveil : les alarmes incendies, les sirènes de police, les trompettes militaires."

Beaucoup de personnes malentendantes portent des aides auditives qui amplifient les sons. Aussi, les personnes qui souffrent d'un déficit auditif plus sévère peuvent se faire poser des implants cochléaires, qui transforment les sons en signaux électriques.

TikTok a offert aux créateurs sourds une plateforme pour montrer à tous comment être plus inclusif vis-à-vis des malentendants.