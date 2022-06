“Ça fait 10 ans que ça dure”

“Actuellement, je suis dans la gare de Thor parce que j’ai décidé depuis lundi 6 juin de me lancer dans une grève de la faim. J’ai décidé de faire une action coup de poing pour faire valoir mes droits.”

Amaury a 32 ans et est en fauteuil roulant. Il a récemment entamé une grève de la faim dans le but de demander une meilleure accessibilité des gares, que cela soit en milieu urbain ou rural.

“Comment ça se fait qu'on rénove d'autres gares dans d'autres communes plus grandes et on oublie les petites communes ? Les petites communes ne doivent pas être oubliées et le monde rural doit être défendu."

Ce qu’il demande, c’est un “quai aux normes”, avec “une hauteur normale” afin qu’il puisse monter à bord du train seul, sans avoir une tierce personne. “A 32 ans, être accompagné d'une tierce personne, je n'appelle pas ça être indépendant.“