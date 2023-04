Fratries est un projet solidaire qui vise à penser le coliving autrement, en incluant les jeunes porteurs d’un handicap cognitif ou mental. Dans cette colocation, les personnes handicapées et valides vivent en harmonie.

Pour Étienne, responsable de la maison, Fratries représente “l'image de la société que l'on souhaiterait, c'est-à-dire vivre ensemble malgré nos différences”. Dans cet espace de coliving, cinq jeunes handicapés et cinq jeunes valides partagent le même toit. Chacun possède son propre espace mais le but du projet est de vivre et partager des moments ensemble.

Un projet familial

Pour les jeunes personnes handicapées, ce projet est le moyen de s'émanciper. Pour Axelle, vivre toute sa vie chez ses parents était impensable. “Quand j'ai su qu'une maison s'ouvrait au mois d'avril, j'ai tout de suite été vraiment folle de joie. C'est grâce à Fratries que j'ai commencé à réaliser que je devais apprendre à faire des choses sans aide”. Le projet accompagne aussi dans l’emploi : “Chaque jeune avec handicap a besoin d'être accompagné sur tous les plans de sa vie et le travail en fait partie”, confie Étienne.

Pour les personnes valides, habiter dans ce coliving “apporte beaucoup de bonne humeur. On passe de très bons moments et ça crée une proximité”, selon Mathieu, habitant. Pour Jérémy, également résident de la maison, c’est aussi “se rendre compte qu'il y a des choses qui sont très banales pour nous, comme avoir un travail, qui pour eux, est quelque chose d'exceptionnel”.

Dans cette colocation, chacun trouve son équilibre. “Grâce aux auxiliaires qui viennent s'occuper des jeunes, on a vraiment un lien assez facile. On n'a pas de charges totalement vis-à-vis de nos colocs”, explique Aurélie, résidente. Car ici, les habitants valides payent un prix de marché comme dans n’importe quelle colocation. “Ils ne sont pas là pour aider les colocs avec handicap parce qu'il y a quatre professionnels qui sont là pour ça. Ils sont vraiment ici pour vivre comme dans n'importe quelle coloc”, ajoute Étienne.