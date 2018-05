"Ça a été très dur pout moi de partager cette partie de moi parce que je ne voulais pas que les gens la voient. ". Cette difficulté, Elsa a finalement réussi à la dépasser. À 26 ans, la jeune femme est à la tête de la chaîne YouTube Elsa Makeup, qui compte près de 854 000 abonnés. Et au début, elle voulait mettre de côté son handicap et exister autrement. "Je voulais juste être Elsa et pas 'Elsa avec son fauteuil et tous ses bagages'", confie-t-elle.

Finalement, la jeune femme se livre à ses abonnés et n’hésite pas à se servir de sa plateforme pour faire passer des messages. "Si ma voix peut servir, alors je le ferai volontiers parce qu’il y a tellement de choses qui ont besoin d’être changées aujourd’hui, même en 2018.", estime-t-elle.

Une jeune femme déterminée

Celle qui a perdu sa mobilité très jeune n’est pas en manque de conseils pour les personnes qui, comme elle, sont atteintes d’un handicap. Aménager son espace différemment, s’y adapter et s’entourer des bonnes personnes sont, pour Elsa, les clés d’une vie sereine.

Et la jeune femme refuse de se laisser abattre : "Ce n’est pas pour autant que la vie n’est pas belle, elle peut l’être, il faut juste se donner les moyens."