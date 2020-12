Solidaire et écolo : en Alsace, une association reconditionne du matériel médical pour le revendre à bas prix

Vous avez sans doute déjà entendu parler du réseau Envie, à l’origine une association créée à Strasbourg au milieu des années 80 avec l’ambition de lutter contre l’exclusion, créer des emplois en misant sur l’insertion et valoriser les déchets, et qui compte aujourd’hui une cinquantaine d’implantations sur le territoire. Du reconditionnement des appareils électriques et électroniques des débuts, le réseau a diversifié ses activités au fil du temps.

3000 matériels collectés par an

Parmi elles, la création il y a deux ans d’Envie Autonomie spécialisée dans la collecte et la réhabilitation de ce qu’on appelle les aides techniques médicales. Fauteuils roulants classiques ou électriques, tricycles, lits médicalisés, sièges ou rehausseurs, Envie Autonomie propose des milliers de références. Des matériels défectueux ou inutilisés donnés par des hôpitaux, des Ehpad ou encore des particuliers. Ce qui n’est pas réparable est recyclé, le reste passe dans les mains expertes des techniciens d’Envie qui vont donner à tous ces objets précieux, une seconde vie.

Grâce à cela, ces équipements disposant de toutes les garanties en termes de sécurité deviennent accessibles pour les personnes qui n’ont pas les moyens de s’équiper, à la vente comme à la location, avec des tarifs de 40 à 70% en dessous du prix du neuf. Ainsi un fauteuil électrique à double commande vendu 5000 euros est proposé à 2800 euros reconditionné. Un fauteuil roulant standard passe lui de 900 à 280 euros. Une aubaine également pour la Sécu. Envie Autonomie a d'ailleurs signé un accord avec la CPAM du Bas-Rhin qui rembourse les dispositifs médicaux achetés auprès de l'association au même titre que le matériel neuf.