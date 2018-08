Roanne : la colère d'une handicapée

Camille Dufour ne faisait rien d'autre que de se rendre chez une amie lorsque, dit-elle, un homme lui a craché dessus, sans raison apparente. À Roanne (Loire), son histoire lui vaut aujourd'hui le soutien de nombreux habitants. "C'est honteux, c'est plus que ça", déclare une passante. La jeune femme handicapée n'a pas voulu taire son histoire. Rentrée chez elle, elle a raconté son agression dans un texte posté sur les réseaux sociaux.

Une main courante déposée

Son récit a déjà été partagé plus de 100 000 fois ce jeudi matin. Grâce à cette audience inattendue, la jeune femme veut lancer un appel à plus de tolérance pour les personnes handicapées. "On doit en parler, on doit pouvoir vivre en communauté tous ensemble", estime-t-elle. À la suite de son agression, Camille Dufour a déposé une main courante et se garde le droit de porter plainte dans les jours à venir.

Le JT

Les autres sujets du JT