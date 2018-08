"Effrayé et honteux" : Jimmy Bennett, qui a accusé l'actrice Asia Argento d'agression sexuelle, sort de son silence

"J'ai cherché à obtenir justice d'une manière qui me convenait à l'époque, car je n'étais pas prêt à affronter publiquement les conséquences de ce qui m'était arrivé", écrit-il dans un communique envoyé au "New York Times"

Il prend la parole pour la première fois depuis l'éclatement du scandale. L'acteur Jimmy Bennett, qui a accusé l'actrice et figure de proue du mouvement #MeToo Asia Argento d'agression sexuelle en 2013, assure avoir été trop "effrayé et honteux" pour parler des faits supposés à l'époque où ils se sont déroulés. Selon lui, c'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas répondu aux sollicitations du New York Times, qui a révélé dimanche que l'actrice avait versé 380 000 dollars (327 000 euros) au jeune homme de 22 ans, en pleine affaire Weinstein.

"J'ai cherché à obtenir justice d'une manière qui me convenait à l'époque, car je n'étais pas prêt à affronter publiquement les conséquences de ce qui m'était arrivé", écrit-il dans un communique envoyé mercredi 22 août au New York Times. Je pensais qu'il était toujours stigmatisant dans notre société d'être dans cette situation [agressé sexuellement] quand on est un homme."

Dans une déclaration d'intention de poursuite en justice contre Asia Argento, réalisée avant l'accord financier passé entre les deux acteurs, les avocats de Jimmy Bennett décrivent la rencontre comme une "agression sexuelle" qui a traumatisé le jeune acteur, menaçant sa santé mentale. À l'époque des faits présumés, il avait 17 ans et deux mois, alors qu'elle était âgée de 37 ans. L'actrice italienne a nié de son côté mardi toute relation intime avec Jimmy Bennett, et a affirmé être victime de "persécution".