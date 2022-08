Rentrée 2022 : les enfants en situation de handicap demeurent mal scolarisés

430 000 élèves en situation de handicap feront leur rentrée en 2022. Une étude menée par l'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) sur près de 8 000 enfants révèle qu'un élève sur deux disposera de moins de 6 heures de cours par semaine. Dans le détail, 18% des élèves concernés n'auront aucune heure de cours par semaine, 33% en auront entre 0 et 6 heures par semaine. 22% auront pour leur part entre 6 et 12 heures, tandis que les 27% restants pourront assister à plus de 12 heures de cours hebdomadaires.

Malgré tout, quelques avancées

Luc Gateau, président de l'Unapei, juge la situation inadmissible et regrette que ces élèves soient "les invisibles, les oubliés de la rentrée scolaire". Un défaut de scolarisation particulièrement contraignant pour les parents des enfants concernés. Quelques signes sont néanmoins encourageants, puisqu'ils sont 19% de plus qu'il y a 5 ans à pouvoir retrouver le chemin des classes. Leur suivi reste pour autant défaillant.