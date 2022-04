Présidentielle : avec #MaVoixCompte2022, les Français en situation de handicap mental interpellent les candidats et formulent 15 propositions

Leur but : aider les personnes en situation de fragilité mentale à exercer leur droit de vote. Plus d'un millier de personnes ont participé à cette opération qui aura duré neuf mois.

Les Français en situation de handicap mental ou souffrant de troubles cognitifs interpellent les candidats à la présidentielle et formulent quinze propositions dans cet entre-deux tours, indique le Cercle Vulnérabilités et Société à l'origine de l'opération #MaVoixCompte2022. Le but est d'aider les personnes en situation de fragilité mentale (handicap, troubles cognitifs, maladie neurodégénérative, troubles du vieillissement, etc.) à exercer leur droit de vote. Ils sont deux millions à être concernés.

Quinze propositions-clés, issues d'ateliers composés de personnes en situation de fragilité mentale, ont été envoyées aux équipes de campagne des candidats à l'Élysée afin de faire entendre leur voix. Ces propositions concernent cinq thèmes : la santé et l'économie ; la liberté et la sécurité ; l'écologie et le réchauffement climatique ; la coopération entre les générations ; la citoyenneté.

Quelles sont les propositions ?

En matière de santé et d'économie, le think thank propose notamment de lutter contre les déserts médicaux par la suppression du numerus clausus pour les concours de médecine et de pharmacie, mais aussi le développement des maisons de santé avec l'appui des mairies. Autre proposition pour garantir l'accès aux soins : réduire les délais de rendez-vous, organiser le transport vers les lieux de soins, mais aussi renforcer les actions d'éducation, de prévention et de soin pour les personnes précaires, et au-delà, envisager la santé mentale comme une grande cause nationale.

Pour la liberté et la sécurité, plusieurs propositions ont été faites, dont la garantie du respect des choix autour des actes du quotidien (douches, repas, participation aux animations, hospitalisation), celle de l'inclusion dès l'école maternelle et la lutte contre les discriminations et la sanction des stigmatisations. Et enfin, la gratuité des transports en commun ou les aménagements des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.

Enfin, du côté de la citoyenneté, le groupe de réflexion propose de faciliter les conditions d'accès au vote pour tous, en aidant à l'acheminement des personnes et en démultipliant les canaux ou moyens d'accéder au vote. Mais aussi d'inscrire le vote comme un devoir citoyen, allant jusqu'à le rendre obligatoire, aux côtés d'autres mesures telles que le service militaire ou civique.

Plus d'un millier de participants

L'opération "Ma Voix Compte 2022" a duré neuf mois et près d'un millier de personnes en situation de handicap mental ou souffrant de troubles cognitifs y ont participé. Des ateliers et des débats ont eu lieu lors du "Grand débat national" de 2019, puis pendant les élections municipales de 2020, et enfin entre mai 2021 et mars 2022.

Les personnes ayant participé sont des adultes, résident dans une institution (Ehpad, MAS, foyer d'accueil…) vivent avec un handicap mental (cognitif, psychique) ou une déficience intellectuelle, une affection ou une maladie chronique ayant un impact mental (neurologiques, psychiatriques…), ce sont des personnes âgées affectées par une diminution de leurs capacités cérébrales, etc. Dans chaque établissement, un premier atelier a généralement porté sur les élections, le droit de vote et l'intérêt de l'utiliser. Un second atelier a porté sur une thématique choisie par les participants et sur la construction collective de propositions.